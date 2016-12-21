Ленинградская область, 21 декабря, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Известный петербургский политолог, декан факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Еремеев возглавит в должности ректора Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина. Об этом сообщила 21 декабря пресс-служба правительства Ленинградской области.

Leningrad-reg.er.ru Станислав Еремеев

Такое решение принято по итогам конкурса на право замещения должности ректора, проведенного комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области. Станислав Еремеев приступит к исполнению обязанностей с 9 января 2017 года.

В настоящее время исполняющим обязанности ректора университета является профессор Анатолий Маклаков, а президентом университета — предыдущий многолетний ректор этого вуза Вячеслав Скворцов.

Станислав Еремеев окончил Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова по специальности «Философия». В 1998 году получил второе высшее образование в СПбГУ по специальности «Юриспруденция», в 2007 году окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Минфина специальности «Финансы и кредит». Имеет ученые степени кандидата политических наук и доктора экономических наук.

С 1980 года Станислав Еремеев преподает в СПбГУ. С 2009 года занимает должности заведующего кафедрой российской политики и декана факультета политологии СПбГУ. С 2014 года — сопредседатель Российского общества политологов, председатель Санкт-Петербургского отделения Российского общества политологов.

Станислав Еремеев принимал активное участие в выборной кампании партии «Единая Россия» в Ленинградской области.

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина расположен в городе Пушкин. Университет первоначально был создан в 1992 году как Ленинградский областной педагогический институт. Функции учредителя университета осуществляет Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области.