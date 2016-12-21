Вашингтон, 21 декабря, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Глава Белого дома Барак Обама в преддверии выборов в США связывался со своим российским коллегой Владимиром Путиным по так называемому «красному телефону», чтобы предупредить Кремль о недопустимости якобы имевших место кибератак во время избирательной компании. Об этом передаёт телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.

Whitehouse.gov Барак Обама

Речь идет не о телефоне в прямом смысле слова, а о линии спецсвязи, которая используется в экстренных случаях.

«Настроенный решительным образом остановить вмешательство России в предвыборную кампанию, по меньшей мере, один высокопоставленный советник президента Обамы призвал его пригрозить президенту РФ Владимиру Путину самым явным образом — полезете в выборы, и мы посчитаем это актом войны», — говорится в сообщении.

Однако источники отмечают, что глава США не хотел усугублять и без того напряженную ситуацию с Москвой. Отмечается, что в своем сообщении Кремлю Обама осторожно использовал словосочетание «вооруженный конфликт», цитируя положение международного права, которое распространяется и на действия в киберпространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Барак Обама в ходе пресс-конференции подтвердил, что считает представителей высшего руководство Российской Федерации (РФ) ответственными за кибератаки в США.

«Разведданные, которые я видел, дают мне большую уверенность, что русские осуществили эту кибератаку, — заявил тогда Обама. — Атаку на Национальный комитет Демократической партии, так и на Джона Подесту».