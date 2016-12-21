Москва, 21 декабря, 2016, 09:49 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский надеется, что новый год принесет всем радость, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Петушок этот — красный, оденьте что-нибудь красное. Никакого алкоголя и табака», — советует депутат Госдумы.

«И меньше чревоугодия — чуть-чуть там вилочкой поковыряйтесь в салатике ‑ и все, глоток шампанского. Во рту подержать и сплюнуть куда-нибудь», — рекомендует Жириновский.

«Внутрь организма не надо ничего направлять. Тогда мозги будут свежие, как у ЛДПР. Всех с Новым годом!» — поздравил Жириновский.