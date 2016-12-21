Женева, Швейцария, 21 декабря, 2016, 09:42 — ИА Регнум. Уходящий год может стать самым теплым за все время, в течение которого проводились наблюдения за погодой и климатом. Первые 11 месяцев уже превзошли предыдущий рекорд по величине средней температуры, окончательный итог будет подведен по истечении декабря, об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО) со штаб-квартирой в Женеве.

Дарья Антонова ИА REGNUM В лучах солнца

Итоги 12-ти месяцев будут подведены в начале 2017 года. Как поясняют представители ВМО, по данным наблюдений за погодой с января по ноябрь включительно, 2016 год находится на пути к тому, чтобы оказаться самым теплым — по значениям средней температуры он может превзойти рекорд 2015 года.

За 11 месяцев средняя температура в масштабах всей планеты превысила средние значения для ХХ века, составляющие 14 градусов Цельсия, на 0,94 градуса. По отношению к рекордному 2015 году столбик термометра поднялся на 0,07 градуса. Средняя глобальная температура поверхностного слоя морей за 11 месяцев года оказалась на 0,76 градуса выше средней, предыдущий рекорд был превышен на 0,03 градуса.

Специалисты ВМО прогнозируют, что в целом уходящий год станет на 1,2 градуса теплее, чем года доиндустриальной эпохи. По мнению ученых, на это влияют такие факторы, как природное явление Эль-Ниньо и рекордная концентрация в атмосфере углекислого газа.