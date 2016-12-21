Севастополь, 21 декабря, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Депутаты не смогли набрать две трети голосов и преодолеть вето губернатора на закон «О наградах и почетных званиях города Севастополя». Вето было наложено бывшим губернатором Севастополя Сергеем Меняйло в июне 2016 года и поддержано нынешним врио губернатора Дмитрием Овсянниковым, передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Севастополь зимой. 1916

«Вето губернатора на отклонение законопроекта, на наш взгляд, имеет право быть. Нет финансово-экономической экспертизы, нет экспертизы департамента финансов правительства Севастополя», — сказал представитель врио губернатора в Заксобрании Михаил Вавилов.

Он уточнил, что Овсянников просит снять законопроект с рассмотрения, однако депутаты настаивали на преодолении вето. «За» проголосовали 14 депутатов из 22 присутствовавших в зале при необходимых 16.

Законопроектом предлагалось установить почетные звания для представителей различных профессий: почетный работник промышленности города Севастополя, сельского хозяйства, почетный деятель науки и техники и другие. Также должны быть учреждены знаки отличия, почетные знаки, грамоты, дипломы и благодарности и прочее. Кроме того, законом предполагаются премии в областях культуры, медицины, образования, общественной деятельности и журналистики.

Прежний губернатор ссылался на отсутствие финансово-экономического обоснования к закону и заключения Контрольно-счетной палаты Севастополя.

Председатель ЗС Екатерина Алтабаева отметила, что сейчас закон вновь выносится на утверждение в первоначальном варианте.