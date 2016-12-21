Южно-Сахалинск, 21 декабря, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Несмотря на многомиллионные скопления рыбы в исключительной экономической зоне РФ, большинство российских рыбопромышленников промысел сардины-иваси проигнорировало. Впрочем, оценив истории успеха компаний, не отказавшихся от этого вида промысла, сахалинские рыбаки тоже решили вернуть легендарную рыбу на прилавки магазинов островного региона, сообщает ИА REGNUM.

Константин Коровин. Суда у пристани

Сардина-иваси — не обычная рыба. Она имеет природные циклы численности: примерно каждые 20−25 лет ее количество меняется от высокого до крайне низкого уровня. Не зря рыбаки прозвали иваси «неверной» рыбой. Поэтому увеличение численности этих рыб было вполне ожидаемым. Например, ближайшие азиатские соседи уже вовсю веду активный промысел иваси. В российских водах объемы подходов сардины и скумбрии тоже стали достаточными для ведения промышленного вылова. Так, по данным ТИНРО-Центра, в июне в районе Южных Курил в пределах 200 мильной зоны уже было зафиксировано более 600 тысяч тонн сардины. По прогнозам ученых, в ближайшее время промысловые скопления достигнут совсем небывалых отметок — 1,5 миллионов тонн.

Пока большая часть рыбаков не успела переключиться на промысел иваси. Для развития промысла потребуется сделать еще очень много: нужно возродить оперативное прогнозирование, актуализировать нормативно-техническую документацию для производства пищевой продукции из сардины. Впрочем, немаловажным фактором, который должен стимулировать этот промысел, является то, что иваси можно ловить без ограничений, заключив договор.

Но далеко не все рыбаки решили пройти эксперимент. По мнениюзаместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова, связано это с тем, что в данный момент нет ни судов, ни технологий, ни рынка сбыта — все это пропало потому, что иваси долго не было. Но опыт Приморского края, где прошла первая дегустация сардины, опровергает мнение об отсутствие рынка. Пресервы раскупались за считанные часы и, по словам мелких оптовиков, в день розничные торговцы продавали по 100 ящиков только в одном Владивостоке. Подтверждают наличие рынка и официальные данные: в Россию в прошлом году поставили около 15 тысяч тонн замороженной иваси — из них переработчики делали пресервы. Теперь, когда появляется возможность работать на своем сырье, продукция из иваси имеет все шансы стать на 30−40% дешевле продукции из сельди.

Эксперты считают, что повышенный спрос на иваси может сделать его по-настоящему народным продуктом и рыбоперерабатывающие заводы, расположенные на побережье Сахалина, хотят получить столь долгожданное сырье для переработки. «Бесспорно, рыба очень перспективная, — рассказал председатель рыболовецкого колхоза «Дружба» Андрей Долгушин.— Ее активный промысел ведется в районе Южных Курил. И в следующем году, если нам предложат достаточный объем иваси, мы начнем выпускать пресервы из «народной» сардины».

Это направление находит перспективным и рыбокомбинат «Островной». «В России пресервы из иваси изготавливают несколько предприятий. Поэтому в наши планы входит приобретение, установка и монтаж пресервной линии, ориентированной на сардину, — пояснил исполнительный директор рыбокомбината «Островной» Михаил Зайцев. — Производство пресервов будет происходить во вновь возведенном здании, закладка которого планируется в 2017 году в рамках процедуры оздоровления рыбокомбината «Островной».Параллельно с вводом пресервной линии планируется приобретение и установка жиромучной установки по выпуску рыбьего жира и рыбной муки. Все это позволит принять до 500 тонн сырья иваси в сутки. Также планируется увеличение производительности морозильных мощностей».

Для развития новых перспективных направлений «Островной» готов не только принимать сырье. По словам руководства рыбокомбината, рассматривается вопрос о приобретении собственного флота для вылавливания скумбрии, иваси и белорыбицы.

С другой стороны понятна и некоторая осторожность со стороны рыбопромышленников по отношению к иваси: схема вылова сардины достаточно сложная: помимо массы технических нюансов, специального оборудования и приспособлений, необходимо учитывать одновременно движение косяка рыбы, скорость и направление ветра, течения и массу других мелочей. Любая ошибка может грозить потерей кошелькового невода. Но отказаться от этого орудия лова нельзя, так как иваси — рыба нежная, и «кошелек» позволяет минимизировать повреждение улова.

Как отметил руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Сергей Диденко, история вылова иваси циклична, и сегодня находится в начале нового витка. «В 70-е годы, когда сардина подошла к российским берегам, она сначала тоже не пользовалась особым спросом, — отметил он. — Со временем приловы этой вкусной рыбы превратились в полноценные объекты вылова и даже вытеснили другие виды ВБР. Когда иваси ушли, пропали кошельковые неводы, соответствующий флот и перерабатывающие мощности. Но пройдет еще какое-то время, и рыбаки снова обратят на этот вид промысла внимание: обзаведутся соответствующим флотом, оборудованием и персоналом. Тем более, как заверяют ученые, иваси пришли к нам надолго».