Пекин, 21 декабря, 2016, 09:34 — ИА Регнум. В сети появились снимки, сделанные во время августовских учений инженерных войск НОАК. Китайские военнослужащие установили новый рекорд, соорудив временную переправу через реку Янцзы длинной в 1150 метров всего за 26 минут 40 секунд.

Sina.com.cn Строительство переправы

Сразу после того, как переправа была завершена, по ней прошли тяжелые грузовики и гусеничная бронетехника. В Министерстве национальной обороны КНР подчеркнули, что отличная боевая готовность инженерных подразделений гарантирует высокую мобильность всех сухопутных соединений НОАК, пишет «Жэньминь жибао».

Китайские интернет-пользователи активно обсуждают опубликованные снимки. Большая часть пользователей восхищены мастерством китайских военных, однако находятся и те, кто сомневаются в возможностях инженерных войск НОАК.

«На опубликованных снимках мы видим мирную картину — солдаты строят переправу, максимально концентрируясь на процессе. Однако в реальном сражении, когда пули свистят над головами и ведется постоянный обстрел, не думаю, что наши солдаты смогли бы уложиться в столь короткий срок. Так что данные показатели просто «спортивные» и никакого отношения к реальной боеготовности не имеют», — опубликовал на своей личной странице один из пользователей по фамилии Ли.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 8 декабря Министерство национальной обороны КНР раскрыло некоторые подробности сухопутных учений, прошедших на одном из полигонов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.