Москва, 21 декабря, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Министерство обороны России намерено пригласить команды военнослужащих из стран НАТО на «Армейские международные игры» в 2017 году. Об этом заявил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России генерал-лейтенант Иван Бувальцев, сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM «АрМИ-2016»

«Планируется пригласить более 70 государств со всего мира. Причём мы не делаем разницы, состоят ли они в Содружестве Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности или НАТО», — сказал Бувальцев.

Отметим, подготовка к играм уже началась. С 1 декабря в российских войсках с 1 декабря стартовали отборочные состязания.

Читайте также: Международные игры «АрМИ-2017» пройдут в 5 странах

Как сообщало ИА REGNUM, третьи Армейские международные игры пройдут с 29 июля по 12 августа 2017 года в России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане и Китае.

Напомним, участниками «Армейских международных игр» в 2016 году стали более 120 команд из 19 государств, которые провели 23 конкурса на 19 полигонах России и Казахстана. Мероприятия посетили более 3 тысяч иностранных представителей. Первое место заняла Россия, второе — Казахстан, а третье — китайские военные.