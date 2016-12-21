Астрахань, 21 декабря, 2016, 09:26 — ИА Регнум. В следующем году в Астраханской области вырастет число жителей региона, у которых в домах появится газ. Так, в 2017 году планируется завершить работы по строительству и осуществить ввод в эксплуатацию пяти межпоселковых газопроводов в Володарском, Приволжском и Камызякском районах. Их общая протяженность составит 61,9 км. Об этом накануне на большой пресс-конференции для представителей федеральных и областных СМИ губернатор Александр Жилкин, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Astrobl.ru Газопровод

243,9 млн рублей в эти объекты инвестирует «Газпром», еще порядка 3,5 млрд рублей выделит региональный бюджет.

Также планируется продолжить работы по строительству газопровода-отвода «Макат — Северный Кавказ — Хошеутово — Вольное — Харабали» протяженность 79,6 км на северные районы области.

«Если график синхронизации не будет нарушен (а такого за годы нашего сотрудничества со стороны «большого» «Газпрома» ещё ни разу не было), то газ придёт в Харабали и Ахтубинск через два года», — уточнил губернатор.

Напомним, начало строительству магистрального газопровода-отвода Макат — Северный Кавказ — Хошеутово — Вольное — Харабали было положено в середине сентября текущего года. Это первый этап проекта «Газпрома» по газификации северных районов области.

Всего в газификацию северных астраханских районов «Газпром» инвестирует 12 млрд рублей. Предполагается три этапа: Хошеутово — Харабали, Харабали — Ахтубинск и Замьяны — Енотаевка. Эти три магистральных газопровода будут составлять порядка 400 километров.

Магистральный газопровод-отвод планируют сдать в начале 2018 года. Инвестиции «Газпрома» в этот магистральный газопровод составят 3,7 млрд рублей.

На сегодняшний день уровень газификации в Астраханской области составляет 85,3%. После реализации вышеперечисленных проектов уровень газификации региона должен достичь 100%.