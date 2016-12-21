Москва, 21 декабря, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в интервью RT заявил, что биатлон в России не пропадет, даже если российскую сборную отлучат от чемпионатов и Кубка мира.

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По его словам, если вычеркнуть сильную команду, интерес в таком случае к оставшимся спортсменам будет пропадать. «Не было Елены Исинбаевой в Рио — и это была потеря. Без российской конкуренции биатлон уже не будет прежним», — считает Тихонов.

Он пояснил, что российский биатлон оказался в такой ситуации из-за «безалаберности» — это «неграмотность бывшего министра спорта и всей его команды». В частности, у них не было ни одного профессионального доктора и фармаколога, не рассылались письма в WADA, чтобы разрешили выступать российскому спортсмену, например, с повышенным гемоглобином.

Говоря о новом законе о допинге, Тихонов заявил, что это не закон, а полумера, которая ничего не изменит. «Мы можем побеждать без допинга. В Рио-де-Жанейро выступила «полукоманда» и показала достойный результат», — уверен олимпийский чемпион.

Ранее, 9 декабря во второй части доклада так называемой «независимой комиссии» WADA во главе с Ричардом Маклареном снова сообщалось о подозрениях в адрес России, которые комиссия связала с допинг-контролем спортсменов на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Напомним, умозрительные заключения «независимой комиссии» WADA во главе с Ричардом Маклареном, которые до сих пор ничем не подтверждены, стали основой для отстранения российских спортсменов от целого ряда международных спортивных турниров.