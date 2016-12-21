Оренбург, 21 декабря, 2016, 09:13 — ИА Регнум. В Оренбургской области депутатский корпус Заксобрания 21 декабря проголосовал за целевое использование и развитие земель рекреационного назначения, одобрив поправки в закон о проведении публичных мероприятий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Клод Моне. Сад. Парк

В законопроекте, внесенном губернатором, акцент сделан на том, что согласно Градостроительному кодексу РФ земельные участки в составе рекреационных зон (в том числе занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами) используются для отдыха граждан и туризма. Парки и скверы этой категории нуждаются в особой законодательной защите, направленной на их целевое использование.

«Введение законодательного запрета на проведение публичных мероприятий в парках и скверах Оренбургской области в границах земельных участков, отнесенных в соответствии с градостроительным регламентом к рекреационным зонам, не приведет к нарушению конституционных прав граждан и будет способствовать развитию рекреационных зон», — отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

Оппозиционно настроенные фракции возмутились предложенным изменениям. Так, Татьяна Казармщикова (ЛДПР) посчитала законопроект ограничением для оппозиции в части проведения митингов. «Справедливая Россия» выразила мнение, что категорически протестует против законопроекта губернатора, который депутат Владимир Фролов охарактеризовал как желание правительства области убрать от Дома советов неудобных граждан, которые недовольны ситуацией в стране и регионе.

Вице-губернатор Дмитрий Кулагин в свою очередь обратил внимание на то, что авторы документа заботятся о нормальных условиях и для проведения митингов, и для отдыха граждан, тогда как противники озабочены выходом на улицу возмущенных граждан. Он посоветовал оппозиции тщательно изучить законопроект.

В перечень скверов и парков, на которые не распространяется запрет на проведение публичных мероприятий, вошло шесть объектов, в их числе и сквер им. Ленина, где часто проводятся акции протеста.

Большинством депутатов документ принят во втором чтении. Таким образом, теперь городские парки и скверы попали под ограничение для проведения публичных мероприятий, кроме двух парков в Бузулуке, трех — в Оренбурге, одного — в Сорочинске.