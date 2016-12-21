Москва, 21 декабря, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Нефть марки Brent предпринимает попытки продолжить рост. Фундаментальный фон радикальным образом не изменился. Рынок по-прежнему надеется на то, что договоренности стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении объемов добычи нефти приведут рынок к балансу, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Jrsl.ca Нефтедобыча

«Но для обновления максимумов этого явно недостаточно. Впереди у черного золота данные от EIA по коммерческим запасам и объемам добычи в США. Рост показателей может оказать локальное давление на энергоноситель», — пояснила Рогова.

«На фоне позитивной динамики цен на нефть и пара доллар/рубль продолжила снижение. Если нефть начнет падение, под давлением окажется и рубль. Хотя динамика может оставаться достаточно сдержанной», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 21 декабря, мировые цены на нефть растут на данных Американского института нефти (API) о резком снижении запасов черного золота в США. По данным на 08:12 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,27% — до 55,50 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличивалась на 0,34% — 53,48 доллара за баррель.