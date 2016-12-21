Ташкент, 21 декабря, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Самолет A330 авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс SU1871 «Ташкент-Москва» в среду, 21 декабря, по техническим причинам вернулся в столицу Узбекистана после вылета, сообщает «Газете.uz». Как отмечает издание, это второй подобный случай за последние 10 дней — 12 декабря самолет этого же рейса (с другим бортовым номером), вылетев с часовой задержкой, вскоре был возвращен в Ташкент из-за неполадки.

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«По данным пассажиров, взлет состоялся примерно в 4:45 (по расписанию — в 4:30), однако примерно через час экипаж сообщил о вынужденном возвращении в пункт вылета. Около 6:50 лайнер приземлился в Ташкенте», — говорится в публикации.

В справочной столичного аэропорта не смогли сообщить точное время осуществления рейса. В настоящее время проводится проверка самолета.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, самолет А320 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс «Ташкент-Москва», произвел вынужденную посадку через десять минут после вылета.