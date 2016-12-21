Москва, 21 декабря, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Пара USD/RUB ослабила позиции под влиянием дальнейшего укрепления нефти. Brent смогла получить толчок вверх на всплеске рыночного оптимизма, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллар

«Инвесторы ждут, что на этой неделе объемы коммерческих запасов нефти в подземных хранилищах значительно сократились. Именно это отправило Brent в район 56,00 долл./барр. Однако именно этот фактор может и развернуть движение цен на нефть в случае разочарования на публикации отчета от Минэнерго. Если Brent начнет коррекцию, пара USD/RUB получит шанс закрепиться выше 62,00. И шансы на это велики», — пояснила Афанасьева.

«Тем не менее, падение пары не продлится долго. Уже к концу недели можно увидеть и ослабление Brent, и снижение внутреннего спроса на российскую валюту. Таким образом, текущая коррекция USD/RUB — это прекрасное время для покупки пары на привлекательных уровнях с целью на 62,40», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 21 декабря Центробанк РФ повысил официальный курс доллара США и понизил курс евро. Курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем вырос на 0,36 копейки и составил 61,7967 рубля. Курс евро к рублю упал на 47,21 копейки — до 64,2006 рубля. Цена на нефть марки Brent выросла до $55,50.