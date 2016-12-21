Москва, 21 декабря, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Распоряжением правительства в рамках государственной программы «Доступная среда» утвержден план реализации Концепции ранней помощи детям с генетическими нарушениями, сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом Правительства РФ

Цель концепции — создание условий, обеспечивающих раннее выявление нарушений здоровья и ограничения жизнедеятельности, оптимальное развитие и адаптацию детей с генетическими нарушениями, социальную интеграцию семьи и ребёнка, профилактику или снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, формирование физического и психического здоровья, повышение доступности образования для детей целевой группы.

Планом, в частности, предусматриваются разработка типовых документов, стандартов, образовательных программ, статистического инструментария, методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Федерации по вопросам ранней помощи детям; реализация пилотных проектов по отработке подходов к формированию системы ранней помощи детям в регионах.

В соответствии с планом к 2020 году будет сформирована система мер, направленных на создание в субъектах Федерации условий для оказания услуг ранней помощи детям.