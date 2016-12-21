Тамбов, 21 декабря, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Общественные организации с каждым годом оказывают все большее влияние на социальную, политическую, экономическую жизнь регионов и Тамбовская область — не исключение. Руководство региона отмечает, что благодаря конструктивному взаимодействию власти и общественности, совместному обсуждению проблемных вопросов, удается развиваться и достигать позитивных результатов, что идет на пользу всем жителям области. Об этом рассказал в интервью ИА REGNUM первый заместитель главы администрации Тамбовской области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

Первый вице-губернатор Тамбовской области Олег Иванов

ИА REGNUM: Олег Олегович, на ваш взгляд, эффективна ли сегодня деятельность общественных организаций, действующих в регионе? Как в целом вы оцениваете состояние гражданского общества в Тамбовской области?

Сегодня в нашем регионе активно идет процесс формирования гражданского общества. И необходимо, чтобы оно, благодаря совместным усилиям общественных институтов, власти, народа, выросло в полноценную структуру. Плодотворное и конструктивное взаимодействие власти и общественных организаций ‑ и есть признак гражданского общества. Общества, в котором все участники не просто слышат друг друга, а реагируют действиями.

Совсем скоро в регионе в рамках реформы местного самоуправления будут созданы новые структуры — общественные префектуры, которые призваны стать единой площадкой, органом, объединяющим пожелания горожан и возможности органов власти. Эти организации также смогут вносить в муниципалитеты предложения и пожелания по работе общественного транспорта, решать вопросы строительства и размещения на территории вокруг жилых домов предприятий, магазинов и кафе, и даже контролировать их работу. Предполагается, что общественный орган самоуправления, в том числе, будет контролировать и реализацию проекта «Наш двор», который мы намерены продолжить.

Общественные префектуры — это как раз первая ступень самоорганизации граждан. Они призваны объединить активных людей, которые будут чувствовать причастность, ощущать свою нужность при решении ряда вопросов. Тогда у них будет личная заинтересованность в реализации того или иного проекта. Так, каждый житель области с любой инициативой может включиться в процесс осуществления местного самоуправления, в процесс выработки и принятия решений. Институт самоорганизации граждан включит в себя все житейские вопросы. Это благоустройство территорий, работы по вывозу мусора, ремонту подъездов в домах, организации уличного освещения. При этом подразумевается, что люди сами в состоянии решить некоторые проблемы. Естественно, при содействии органов местной власти.

ИА REGNUM: Каким образом повлияли на состояние гражданского общества, общественно-политическую ситуацию в регионе реформа партийной системы и расширение спектра политических партий, имеющих возможность участвовать в минувших выборах?

Конкурентные выборы — один из важнейших признаков демократического, гражданского общества. Это прописная истина. В Тамбовской области на прошедших 18 сентября выборах конкуренция была обеспечена: в нашем регионе зарегистрировались около 50 отделений политических партий, в выборах в областную Думу участвовали шесть партий, в Государственную — восемь.

В этом году мы вернулись к смешанной системе выборов, что также усилило конкурентную борьбу. Чтобы завоевать голоса избирателей, и партиям, и их представителям в одномандатных округах нужно было не просто позиционировать себя, создавать, как говорят, правильный имидж, но и доказывать свою состоятельность и способность отстаивать народные интересы реальными и конкретными делами.

ИА REGNUM: То есть одним из признаков развитого гражданского общества являются честные выборы и открытая политическая система?

Я частично затронул уже этот вопрос, говоря о конкурентных выборах как о признаке гражданского общества. Не менее важно, чтобы конкурентная борьба проходила честно и открыто — этого мы и добивались и смогли достичь в ходе минувших выборов. Абсолютно согласен с Вячеславом Викторовичем Володиным, который приезжал к нам, будучи еще первым заместителем руководителя администрации президента и кандидатом в депутаты Государственной Думы и в беседе с тамбовскими журналистами так высказался на эту тему: «Важно не гнаться за высокими процентами, а думать о том, будет ли к ним доверие избирателей». И это доверие мы завоевали.

ИА REGNUM: Олег Олегович, какие практики гражданского участия на территории Тамбовской области можно выделить особо?

В ходе этой избирательной кампании Тамбовская область получила бесценный опыт взаимодействия местной власти и городских жителей. Вячеслав Володин, кандидат в Госдуму, возглавивший территориальную группу, куда входила и наша область, предложил проект благоустройства дворовых территорий «Наш двор». Глава региона поставил задачу максимально тесного контакта с горожанами на каждом этапе благоустройства. Никто не ожидал, что тамбовчане не просто поддержат проект, а соберут более 30 тыс. подписей под заявками на участие в нем.

Проект стартовал в Тамбове. Жители активно участвовали в принятии решений: собирали подписи, принимали решения, где и почему должна быть установлена детская площадка или заасфальтирована дорожка. Для реализации программы «Наш двор» были найдены и привлечены средства из различных источников, в частности, по линии «Детского фонда». Это был опыт взаимодействия власти, общества, некоммерческого сектора.

Но самое главное — мы увидели и почувствовали настроение людей. Поняли, что жители этих дворов не охвачены политическими целями и задачами, но готовы использовать политические инструменты для развития своих территорий. Люди действительно хотят управлять своим домом, двором… Они хотят заниматься не только благоустройством, но и другими общественно полезными делами. И при этом необязательно состоять в партии или общественной структуре. Просто такая гражданская позиция. У таких людей есть здравые идеи, они хорошо знают ситуацию на местах, готовы тратить свое свободное время на решение общих проблем. На таких людей мы и делаем ставку, рассчитываем на их целеустремленность и готовность решать городские проблемы вместе с местной властью, требовать, добиваться, выстраивать новый уровень общественных коммуникаций.

Главное, что стало понятно нам с самого начала реализации проекта, — это значимость городского двора как важнейшего элемента самоуправления на конкретной территории. Повсюду мы встречали настоящих городских активистов, далеких от политики, но готовых использовать политические инструменты для решения проблем своих дворов. На протяжении всего сезона работ по благоустройству кандидаты работали с теми, кого наш губернатор Александр Валерьевич Никитин очень точно назвал «общественными префектами».

Наработанный опыт мы сегодня конвертируем в новую систему взаимоотношений горожан и власти — создание общественных префектур, о чем я уже сказал в начале нашего разговора.

ИА REGNUM: Чего не хватает в работе общественников, чтобы жители области поняли ее значимость? Для действующей власти общественники — это союзники или оппоненты?

Общество становится по-настоящему гражданским, когда стирается грань между простым человеком и представителем власти, когда выстроен диалог. Мы четко понимаем, что без учета мнения общественных организаций не можем прогнозировать развитие региона. Совместная задача государства и общественных организаций сделать эту грань невесомой, в идеале — избавиться от нее. Для этого власть должна быть на расстоянии вытянутой руки от народа. Эта тема была обозначена в программных статьях, с которыми Александр Валерьевич Никитин шел на выборы главы администрации Тамбовской области. Больше года губернатор и его команда работают над тем, чтобы каждый житель ощутил это на себе. Ведь только при крепкой общественной поддержке, гарантированном вотуме доверия народа власть может быть по-настоящему мыслящей, дееспособной, энергичной, целеустремленной.

Думаю, что у нас получается это делать, хотя часто дается нелегко: мы не просто стираем грань, мы рушим стену недоверия, непонимания между властью и народом, которая возводилась в Тамбовской области годами. Идем навстречу разным мнениям и готовы работать с самым широким спектром взглядов, если это конструктивная позиция, если человек не использует общественные интересы как личный трамплин, ведь это цинично и фальшиво, а люди фальшь чувствуют. И, конечно, общественные организации в этом нам союзники.

Мы должны поддерживать тесную связь с общественными организациями для того, чтобы после совместного обсуждения лучшие инициативы и предложения, конструктивную критику переводить в государственные программы и выделять соответствующие средства. Год от года мы действительно продвигаемся к тому, чтобы наши отношения были конструктивными и шли на пользу всем жителям области.