Правительство РФ увеличило уставной капитал РЖД на 25 млрд рублей
Москва, 21 декабря, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ уставный капитал ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) увеличен на 24,98 млрд рублей для реализации инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования, сообщается на сайте правительства РФ
В частности, средства будут направлены на реализацию таких инвестиционных проектов:
— 3,34 млрд рублей — на комплексную реконструкцию участка им. М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла;
— 8,84 млрд рублей — на строительство железнодорожной линии Прохоровка — Журавка — Чертково — Батайск;
— 4,7 млрд рублей — на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».
Кроме того, 58 объектов федерального имущества подлежат приватизации. Рыночная стоимость этих объектов — 8,1 млрд рублей.
Соответствующие финансовые средства предусмотрены в федеральном бюджете 2016 года.