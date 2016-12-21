Москва, 21 декабря, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ уставный капитал ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) увеличен на 24,98 млрд рублей для реализации инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования, сообщается на сайте правительства РФ

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В частности, средства будут направлены на реализацию таких инвестиционных проектов:

— 3,34 млрд рублей — на комплексную реконструкцию участка им. М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла;

— 8,84 млрд рублей — на строительство железнодорожной линии Прохоровка — Журавка — Чертково — Батайск;

— 4,7 млрд рублей — на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

Кроме того, 58 объектов федерального имущества подлежат приватизации. Рыночная стоимость этих объектов — 8,1 млрд рублей.

Соответствующие финансовые средства предусмотрены в федеральном бюджете 2016 года.