Москва, 21 декабря, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Торги по нефти 20 декабря завершались ростом. Цена на нефть марки Brent выросла на 0,87%, до $55,47. Brent подорожал следом за WTI. Спрэд между двумя марками сократился до 2 долларов.

ptra Нефть

Нефть подорожала на слухах, что API в своём отчете за минувшую неделю отразит сокращение запасов сырой нефти в США, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов. В течение трёх часов цена подскочила на 2,75% до $53,19 и дорожала до появления новостей из Ливии.

С максимума $55,89 нефть упала на новостях из Ливии. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) заявила, что увеличит общий объем производства нефти на 175 тыс. б/с через месяц и на 270 тыс. через 3 месяца.

Согласно последним данным Американского института нефти (API), запасы нефти за неделю уменьшились на 4,15 млн баррелей, запасы бензина — на 2,0 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 1,5 млн баррелей. Теперь ожидаются аналогичные данные от Минэнерго США.

За баррель Brent в Азии дают $55,48 (+0,02%). После непродолжительной консолидации на уровне $55,40 по нефти ожидается рост до $56,54.