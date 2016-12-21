Москва, 21 декабря, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 20 декабря закрылись снижением по доллару и евро. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 0,79% до 61,46 руб., курс евро/рубль — на 0,96%, до 63,85 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В начале торгов на Мосбирже курс российского рубля незначительно снизился к доллару США и вырос к единой валюте. Затем на фоне восстановления цен на нефть Brent до $55,89 курс доллара снизился до 61,31 руб., курс евро — до 63,62 руб.

Резкий рост котировок наблюдался по нефти марки WTI ночью на азиатской сессии. Нефть подорожала на слухах, что API в своём отчете за минувшую неделю отразит сокращение запасов сырой нефти в США, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. В течение трёх часов цена подскочила на 2,75% до $53,19 и дорожала до выхода отчёта.

Сегодня, 21 декабря, налоговый период, дорожающая нефть и аукционы Минфина РФ будут способствовать укреплению рубля против доллара и евро. За баррель Brent в Азии дают $55,54 (+0,13%). Минфин проведёт два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 45 млрд рублей. При такой поддержке на 21 декабря можно рассмотреть снижение курса доллара до 60,80 руб., курс евро — до 63,45 руб.