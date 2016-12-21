Париж, 21 декабря, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Во Франции на 97-м году жизни скончалась легенда мирового кинематографа, актриса Мишель Морган, сообщает AFP.

Cinetom.fr Мишель Морган

Мишель Морган (урожденная Симон Рене Руссель) сыграла в 70 фильмах, одними из самых известных ее работ стали «Набережная туманов», «Большие маневры», «Ландрю» и «Кот и мышь».

В 1946 году Морган стала лауреатом премии Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Пасторальная симфония». В 1992 году она стала обладательницей премии «Сезар», а в 1996 — «Золотой лев». Также у французской актрисы есть именная звезда на Аллее Славы в Голливуде.

Партнерами Морган по фильмам были Жан Габен, Жерар Филип, Ален Делон и Хамфри Богарт. Похоронят артистку в семейном склепе на кладбище Монпарнас.