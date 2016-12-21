Серов, Свердловская область, 21 декабря, 2016, 08:24 — ИА Регнум. На Среднем Урале в результате пожара в частном доме по улице Чехова города Серова погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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«Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренных служб в 3:11 по местному времени. На место происшествия выехали сотрудники МЧС. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и одиннадцать человек личного состава. Открытый огонь был ликвидирован через полчаса, а проливка и разбор конструкций были завершены к 4:48 утра», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«По данному факту Серовским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе силового ведомства. По предварительным данным следственных органов мужчины арендовали дом у местной жительницы, и их личности сейчас устанавливаются.

В пресс-службе регионального следственного управления уточнили, что вероятной причиной пожара могло стать неострожное обращение с огнём, а внешних признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено.

На данный момент следователи совместно с сотрудниками МЧС и полиции продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Будут назначены судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Свердловской области 17 декабря произошёл пожар в одном из частных домов города Тавды, в результате которого погибли двое детей. По данному факту следственные органы также организовали проверку.