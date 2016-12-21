Канберра, 21 декабря, 2016, 08:11 — ИА Регнум. В Австралии десять граждан КНР могут быть приговорены к пожизненному заключению за контрабанду 186 килограммов кокаина на сумму более $60 млн, сообщает 21 декабря Australian Associated Press.

stevepb Наркотики

«Власти обнаружили приблизительно 186 килограммов подозрительного вещества, спрессованного в брикеты прямоугольной формы, в пластиковой упаковке», — сказал представитель полиции штата Тасмания Гленн Фрэйм.

«Экспертиза показала, что изъятое вещество является кокаином. Будет проведен дальнейший анализ для определения точного веса и чистоты наркотика», — добавил Фрэйм.

Напомним, группа из 10 человек, в возрасте от 23 до 50 лет, была арестована после того, как их судно было задержано пограничниками и сопровождено в порт города Хобарт 16 декабря.

Обследование бывшего научно-исследовательского судна заняло несколько дней, 21 декабря сотрудники полиции штата Тасмания обнаружили 186 килограммов наркотиков стоимостью около $60 млн 450 тыс.