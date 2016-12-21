Вашингтон, 21 декабря, 2016, 08:06 — ИА Регнум. Американские власти использовали экстренную линию связи (так называемый красный телефон — Red Phone) с Москвой 31 октября — впервые за весь срок пребывания у власти президента США Барака Обамы. Администрация этого президента сделала такой шаг, чтобы предупредить российское руководство: к вмешательству в процесс выборов путём использования кибератак Вашингтон относится крайне серьёзно. Об этом сообщили осведомлённые источники, передаёт телеканал NBC.

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Телеканал озвучил содержание послания, которое поступило в Москву из Вашингтона. Согласно этому заявлению, действия в киберпространстсве подпадают под нормы международного права, включая и законы, применимые к вооруженному конфликту.

«Мы будем оценивать действия России, исходя из этих стандартов», — сообщил Вашингтон.

На телеканале подчеркнули, что «красный телефон» администрация Обамы задействовала впервые. Это говорит о серьёзности ситуации, сложившейся в избирательный период, отметили источники.

Информацию подтвердил источник в Белом доме. «Эта мера была частью наших непрерывных и скрупулезных усилий оказать давление на российское правительство, чтобы оно положило конец действиям тех, кто нес ответственность за эти кибератаки», — отметил источник.

Телеканал пояснил особый статус переговоров по «красному телефону»: звонки по нему осуществляются в особо острые моменты — например, при террористических актах (использовался 11 сентября 2001 года).

«Эта система не является телефонной линией в буквальном смысле этого слова», — пояснил телеканал. С помощью этого канала связи отправляются электронные сообщения с вложенными файлами.

Напомним, американские СМИ, в частности телеканал NBCNews не раз транслировали обвинения в адрес России, которая якобы повлияла на исход американских выборов путём вбросов информации, добытой в ходе хакерских атак. Якобы благодаря этому экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, баллотировавшаяся от Демократической партии, потерпела поражение.

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