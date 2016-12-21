Правительство РФ увеличило уставный капитал РЖД почти на 25 млрд рублей
Москва, 21 декабря, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Уставный капитал важнейшего железнодорожного оператора, компании РЖД. увеличен на 24,98 млрд рублей для выполнения инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры. Часть средств предназначена для строительства железной дороги в обход Украины, соответствующее распоряжение опубликовано 21 декабря на сайте правительства РФ.
«Уставный капитал ОАО «РЖД» увеличен на 24,98 млрд рублей для реализации инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования. В том числе на реализацию инвестиционных проектов: 8,84 миллиарда рублей — на строительство железнодорожной линии Прохоровка — Журавка — Чертково — Батайск», — указано в справке к документу.
Средства в размере 3,34 млрд рублей будут направлены на комплексную реконструкцию участка им. М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Также предусмотрено выделение 4,7 млрд рублей на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла, речь идет о реализации госпрограммы «Развитие транспортной системы».
Кроме того, указано, что для 58 объектов федерального имущества общей рыночной стоимостью 8,1 млрд рублей предусмотрена приватизация. Одновременно с документом глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в устав ОАО «РЖД» внесены изменения, касающиеся величины уставного капитала и числа размещённых акций.