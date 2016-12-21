Москва, 21 декабря, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Уставный капитал важнейшего железнодорожного оператора, компании РЖД. увеличен на 24,98 млрд рублей для выполнения инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры. Часть средств предназначена для строительства железной дороги в обход Украины, соответствующее распоряжение опубликовано 21 декабря на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отправление поезда

«Уставный капитал ОАО «РЖД» увеличен на 24,98 млрд рублей для реализации инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования. В том числе на реализацию инвестиционных проектов: 8,84 миллиарда рублей — на строительство железнодорожной линии Прохоровка — Журавка — Чертково — Батайск», — указано в справке к документу.

Средства в размере 3,34 млрд рублей будут направлены на комплексную реконструкцию участка им. М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Также предусмотрено выделение 4,7 млрд рублей на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла, речь идет о реализации госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Кроме того, указано, что для 58 объектов федерального имущества общей рыночной стоимостью 8,1 млрд рублей предусмотрена приватизация. Одновременно с документом глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в устав ОАО «РЖД» внесены изменения, касающиеся величины уставного капитала и числа размещённых акций.