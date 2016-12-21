Омск, 21 декабря, 2016, 07:56 — ИА Регнум. Прокуратура Омской области в судебном порядке потребовала признать незаконным повышение предельных индексов изменения размера платы жителей за коммунальные услуги в Омском районе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет за ЖКУ

Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, федеральное законодательство установило запрет на рост совокупного размера платы за коммунальные услуги выше предельных индексов. Для Омской области такой индекс с учетом предельного отклонения составил с 1 января 2016 года — 0%, с 1 июля текущего года — 6,3%. По муниципальным образованиям Омской области соответствующие индексы утверждены указом губернатора от 8 мая 2014 года №58.

Однако известно, что представительный орган муниципального образования имеет право принять решение об увеличении указанного индекса. Совет Омского муниципального района от 1 декабря 2015 года согласовал проект указа губернатора о внесении изменений в указ №58. В итоге по каждому сельскому поселению Омского района предельные индексы превысили индекс по региону более чем на величину отклонения. В отдельных случаях предельный индекс и вовсе был увеличен до 40−50%. Соответствующие изменения были внесены в указ губернатора.

«При этом в ходе проверки установлено, что за принятие решения о согласовании повышения предельных индексов проголосовало менее необходимого числа депутатов совета Омского района, в связи с чем такое решение не могло быть положено в основу нормативного акта высшего должностного лица субъекта РФ», — говорится в сообщении облпрокуратуры.

Ведомство направило в Омский областной суд административное исковое заявление о признании недействующим указа губернатора от 18 декабря 2015 года №216, повышающего предельные индексы в муниципальных образованиях Омского района, с момента его принятия. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале текущего года в редакцию ИА REGNUM поступило обращение от жителей села Морозовка Омского района Омской области. Сельчане сообщили, что доведены до отчаяния стремительно растущими тарифами на теплоснабжение.

«С 1 января 2016 года произошло повышение тарифов на теплоснабжение для Омского района, для села Морозовка в первом квартале оно составило 29%, со второго квартала тарифы выросли еще на 40%», — сообщил тогда ИА REGNUM депутат Морозовского сельского поселения Олег Нижевясов.

В пресс-службе районной администрации тогда сообщили, что с 1 января 2016 в региональном бюджете не предусмотрена компенсация компании, оказывающей услуги теплоснабжения, выпадающих доходов в результате установления льготных тарифов, а задолженность населения Омского района перед коммунальщиками «составляет десятки миллионов рублей».

Как объяснила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат совета Омского района Татьяна Лукина, решением Омского совета 1 декабря прошлого года были отменены льготные тарифы и применены экономически обоснованные. В связи с этим фактически плата для населения увеличилась за первое полугодие 2016 года до 30% в зависимости от поселения. Со второго полугодия — до 49%. По ее мнению, решение о переводе на экономически обоснованный тариф «было принято с нарушением процедуры принятия решения».

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Ситуация обострилась в ноябре текущего года, когда местные и федеральные СМИ обнародовали информацию о депутате, устроившем голодовку из-за тарифов ЖКХ. Акция протеста длилась более 3 недель, однако депутат Троицкого сельского поселения Омского района Омской области Андрей Ягодка вынужден был ее прекратить в связи с ухудшавшимся самочувствием. В своем обращении к губернатору в конце ноября Ягодка написал, что пошел на крайнюю меру протеста — голодовку, так как категорически не согласен с фактически не принятым решением совета Омского муниципального района от 01.12.2015 года № 40: «За указанное решение проголосовало всего семь депутатов при необходимом кворуме в 10 голосов. Председатель Совета Чебаков В.Т. признал решение принятым, что послужило началом действий по повышению платы за коммунальные услуги для населения». В свою очередь, губернатор Виктор Назаров назвал действия депутата «политическим экстремизмом».

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Стоит также напомнить, что Омский район Омской области оказался проблемным в плане прохождения отопительного сезона. По данным следствия, в отношении должностных лиц администрации Омского района возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего теплоснабжения в ряде сельских поселений во время отопительного сезона (ч. 1 ст. 293 УК РФ — «Халатность»). По версии следствия, сотрудники районной администрации ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности по обеспечению теплоснабжением населения Омского района во время отопительных сезонов с 2014 по 2016 год.

В областном Минстрое ИА REGNUM сообщили, что в Омской области по состоянию на 13 декабря все теплоисточники работают в штатном режиме.

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