Сеул, 21 декабря, 2016, 07:56 — ИА Регнум. В Южной Корее не менее 30 депутатов намерены до конца 2016 года покинуть состав правящей партии «Сэнури», сообщает агентство Рёнхап.

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После совещания 21 декабря лидер парламентской фракции «Сэнури» Ю Сын Мин заявил журналистам, что он и осуждающие президента страны депутаты намерены покинуть партию. Причиной такого шага стали неудачные попытки провести партийную реформу.

Более трех десятков депутатов покинут фракцию 27 декабря. Далее они планируют искать новую консервативную политическую силу.

Раскол в партии произошел после голосования 9 декабря за импичмент президента Пак Кын Хе, когда большая часть депутатов «Сэнури» проголосовала за отстранение лидера страны от власти. Эксперты отметили, что эти 40 вышедших из партии депутатов могут стать третьей силой в парламенте после демократической партии «Тобуро».

Президент Южной Кореи будет официально отстранена от должности в случае, если по крайней мере шесть из девяти судей Конституционного суда поддержат ее импичмент. Для принятия решения у Конституционного суда Южной Кореи есть 180 дней. Если Конституционный суд поддержит импичмент, в течение 60 дней должны пройти президентские выборы.