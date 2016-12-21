Вашингтон, 21 декабря, 2016, 07:27 — ИА Регнум. В список приоритетных направлений оборонной сферы новой администрации избранного президента США Дональда Трампа не включена Россия, пишет журнал Foreign Policy.

tpsdave Пентагон

Среди важных направлений указаны необходимость разработать стратегию по ликвидации террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), укрепление американских вооружённых сил, в том числе за счёт модернизации, для которой планируется снять имеющиеся бюджетные ограничения. Здесь же указано, что необходимо добиться более эффективной работы Пентагона.

Также среди приоритетов — работа над кибербезопасностью, в сфере которой американская власть намерена добиться создания комплексного подхода. В список включены контроль над действиями Китая и Северной Кореи.

Издание особо отметило, что Россия не вошла в этот список — страна, которую председатель Комитета глав штабов американских вооружённых сил Джозеф Данфорд и прочие военачальники называли «экзистенциальной угрозой».

В переходной администрации уточнили, что этот список не включает все задачи, а лишь основные. Входит ли Россия в расширенный перечень, не уточнили изданию. Отмечается, что документ написан 1 декабря.

Напомним, 5 декабря в Пентагоне вновь назвали Россию главной угрозой для США. Такое мнение высказала министр американских ВВС Дебора Ли Джеймс на Форуме национальной обороны имени Рейгана в Калифорнии.