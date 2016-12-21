Джакарта, 21 декабря, 2016, 07:26 — ИА Регнум. В восточной части Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6, заявили представители геофизического агентства Индонезии, сообщает 21 декабря Deutsche Presse Agentur.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Землетрясение было зафиксировано в 09:17 по местному времени, его эпицентр находился в 184 километрах к северо-востоку от островов Барат Дайя, говорится в сообщении агентства.

Землетрясение произошло на глубине 173 километра, сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.