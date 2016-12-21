Якутск, 21 декабря, 2016, 08:10 — ИА Регнум. Депутаты республики поддержали инициативы жителей 13-ти населённых пунктов Якутии запретить торговлю алкогольной продукцией. «Сухие законы» теперь действуют в 100 сёлах республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Магазины этих населённых пунктов не могут приобрести лицензию на реализацию спиртосодержащей продукции.

Desktopwallpapers.org.ua Дно бутылки

Читайте также: Скандал в Якутии: «Человека года» премировали водкой

Однако, по словам главы сельского поселения Быковский наслег Булунского района, где вводится запрет, Натальи Селляховой, магазинов, имеющих разрешение на торговлю алкоголем в населённом пункте итак не было. Оказалось, что инициируя запрет на региональном уровне, она надеется повлиять на нелегальных торговцев — в селе есть две таких точки.

Депутаты обратили внимание на то, что главной проблемы — нелегальной торговли алкогольной продукцией — закон не решает.

«Эти две точки как продавали алкоголь до принятия закона, так будут продолжать продавать», — подчеркнул председатель постоянного комитета по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев. Он предложил поддержать инициативу парламента Пензенской области на федеральном уровне прописать увеличение штрафов за нелегальную торговлю алкоголем в Кодексе об административных правонарушениях РФ.

Читайте также: Антиалкогольные законы Якутии: «Контролем за их исполнением не занимаются»

«Надо, чтобы они несли за незаконную продажу спиртного ощутимую материальную ответственность», — пояснил также депутат. Если законопроект пензенсокого Заксобрания не пройдёт, в Якутии намерены инициировать ужесточение наказания за нелегальную торговлю спиртным на республиканском уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, республика собирается выходить на новый уровень введения алкогольных запретов. Так, введение «сухого закона» инициируется в административном центре Намского района Якутии — селе Намцы, население которого более 10 тысяч человек. Если он будет принят региональным парламентом, этот населённый пункт станет первым в республике райцентром, где запрещено продавать алкоголь.