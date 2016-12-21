Хабаровск, 21 декабря, 2016, 08:20 — ИА Регнум. Оператор проекта по раздельному сбору бытового мусора, компания «Хабаровскстеклотара» — сворачивает проект и собирается демонтировать большинство контейнеров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свалка мусора

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Представитель компании «Хабаровскстеклотара» посетовал, что управляющие компании Хабаровска не выполняют их условий, сообщило ИА Востокмедиа.

«Наши условия мало того что не выполняются, на нас даже жалобы поступают. В связи с этим мы решили демонтировать большую часть контейнеров. Однако проект мы не закрываем целиком — сейчас мы занимаемся омологацией баков. Кроме того, на тех точках, где наша программа показала эффективность, мы укрупняемся и увеличиваем количество контейнеров для сбора», — рассказал представитель компании Станислав Дюлюков

Впрочем, не слишком удачный опыт со стеклотарой компанию не остановил — теперь она решила попробовать собирать макулатуру. Но и тут есть свои сложности: контейнеров для бумаги в городе не более 20 штук. Бумагу, как утверждают специалисты, лучше укладывать в мешки. Мешки оставляют дворникам УК, которые и собирают старую бумагу. Но и тут региональный оператор проекта доволен далеко не всем.

«Как правило, управляющие компании не понимают своей выгоды в наших услугах — они никому не нужны. Может быть, процентов десять от общего числа ещё как-то интересуются. Фактически, мы покупаем у «управляек» сырьё — сами его вывозим и ещё платим дворникам. Это своего рода рынок, надо это понимать и работать», — сказал Дюлюков

Хабаровск — не единственная территория в крае, где цивилизованный сбор ТБО пока не налажен и неизвестно, будет ли налажен вообще. В Комсомольске-на-Амуре «управляйки» вообще блокируют реализацию проекта, поскольку ни с кем не хотят делить работу, за которую получают деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде дальневосточных регионов, в рамках подготовки к реализации закона «Об отходах производства и потребления», столкнулись с проблемой: большинство свалок не соответствует требованиям закона, а приведение всех полигонов в надлежащий вид потребует многомиллиардных вложений.