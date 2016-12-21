Южно-Сахалинск, 21 декабря, 2016, 07:10 — ИА Регнум. Общественники Сахалина привлекли внимание к ситуации с островным Фондом капитального ремонта. Активисты ОНФ рекомендуют властям сделать работу Фонда более прозрачной, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

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Фонд капитального ремонта собирает деньги с граждан, но не расходует, поэтому капитального ремонта многоквартирных домов в области как не было, так и нет.

Активисты регионального отделения ОНФ намерены рекомендовать сахалинским властям, как областным, так и местным, повысить доступность информации о реализации программ капитального ремонта жилья.

По данным ОНФ, Сахалинская область занимает 43 место в рейтинге регионов по проведению капитальных ремонтов жилья, между тем, по собираемости в Фонд капремонта — на 19 месте. А по неизрасходованным по прямому назначению средствам — на 32 месте в России.

Общественники ОНФ Сахалина намерены рекомендовать главе региона Олегу Кожемяко взять под контроль деятельность регионального оператора капитального ремонта.

Ранее активисты ОНФ проводили мониторинг, который показал, что жители островного региона недовольный качеством капремонтов, плохо информированы, их не устраивает то, что их мнение не учитывается при проведении работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года, во время инспекционной поездки по региону, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко возмутился несоответствием между выделяемыми на ремонт и строительство дорог средствами и состоянием самих дорог. Во время поездки по островам, Кожемяко также обещал людям, живущим в ветхих бараках новое жилье.