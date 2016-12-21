Пекин, 21 декабря, 2016, 05:43 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному главным финансовым регулятором страны, Народный банк Китая продолжает снижать значение паритетного курса китайского юаня к американскому доллару. По состоянию на 21 декабря, курс юаня к доллару США закрепился на уровне 6,9489. Таким образом национальная валюта КНР «подешевела» еще на 21 базисный пункт.

Иван Шилов ИА REGNUM Валютный курс

На этот раз Пекин вновь скрывает внутреннюю финансовую политику, официально заявляя, что власти КНР не причастны к колебаниям валюты. Согласно официальной позиции властей, колебания юаня могут быть вызваны приближающимися праздниками и национальными каникулами. Ситуация должна стабилизироваться не позднее конца февраля, пишет «Чжунго синьвэнь».

Оптимизм коллег из КНР не разделяют европейские и американские экономисты, отмечающие, что Китай находится на грани экономической катастрофы. Теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая привела к тому, что за последний год юань «подешевел» к доллару США почти на 4%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 20 декабря китайский юань «подешевел» сразу на 156 базисных пунктов, остановившись на отметке 6,9468 юаня за доллар.