Манила, 21 декабря, 2016, 05:37 — ИА Регнум. Комиссия по правам человека Организации объединенных наций призывает начать расследование внесудебных казней на Филиппинах, в том числе заявлений президента страны Родриго Дутерте о том, что он лично убивал наркоторговцев в своем родном городе Давао, передает Reuters 21 декабря.

Wp.com Родриго Дутерте

«Судебные власти Филиппин должны продемонстрировать свою приверженность соблюдению закона и их независимость от исполнительной власти, начав расследование убийств», — заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

По словам комиссара ООН, инциденты, о которых сообщил сам президент Дутерте, «нарушают нормы международного права, к которым относится право на жизнь, свободу от насилия и применения силы без надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства, право на равную защиту перед законом и презумпцию невиновности».

Кроме того, аль-Хусейн сообщил, что «существует на удивление мало информации о текущих судебных преследованиях» на Филиппинах по факту внесудебных казней, хотя число убийств при задержании наркоторговцев и наркоманов на островном государстве составляет несколько тысяч.

«Независимое расследование должно быть проведено в срочном порядке, как в отношении убийств в Давао, а также в отношении шокирующего количества убийств, которые произошли по всей стране, после того, как Дутерте стал президентом», — считает комиссар ООН.

Впрочем, критики предложения комиссара по правам человека отмечают, что Дутерте может быть привлечен к ответственности только за то, что он совершил на посту главы государства, так как президент Филиппин обладает высшим судебным иммунитетом и не может быть привлечен за «преступления» многолетней давности.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря президент Филиппин Родриго Дутерте признался, что лично убивал наркоторговцев во время рейдов в Давао. По словам президента, это происходило во время патрулирования, в котором он по своей инициативе участвовал, являясь мэром города и его личный пример убеждал полицейских, что так нужно поступать с преступниками.

Родриго Дутерте известен бескомпромиссной войной с наркотиками, жертвами которой на Филиппинах за последний год стали тысячи наркоторговцев и наркоманов, а также резкими заявлениями в ответ на критику его антинаркотической политики. Так, президент США Барак Обама в ответ на заявления американского лидера о «нарушениях прав человека» на Филиппинах был назван «сыном шлюхи» и несколько раз «послан к черту». Генсек ООН Пан Ги Мун за аналогичную критику был назван «дураком».