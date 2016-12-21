Вашингтон, 21 декабря, 2016, 04:48 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама в преддверии президентских выборов воспользовался экстренной линией связи между Вашингтоном и Москвой, чтобы предупредить президента России Владимира Путина о крайне серьёзном отношении США к кибервмешательству в избирательный процесс, передаёт NBC.

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Как сообщил телекомпании неназванный высокопоставленный чиновник, глава Белого дома заявил российскому лидеру, что «международное право, включая законы, применимые к вооружённому конфликту, относится и к действиям в киберпространстве», и Вашингтон будет оценивать действия Москвы «исходя из этих стандартов».

Сообщается, что представитель Белого дома подтвердил факт использования спецсвязи 31 октября, уточнив, что по ней российскую сторону призвали «оказать влияние на хакеров, ответственных за взломы перед президентскими выборами». Отмечается также, что экстренная линия была использована нынешней администрацией Белого дома для переговоров с Москвой впервые.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе Барак Обама пригрозил России мерами в связи с кибератаками, которые, по его мнению, оказали влияние на предвыборную кампанию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, создав для неё больше проблем, чем для республиканца Дональда Трампа.

При этом президент США подтвердил, что считает ответственными за кибератаки высшее руководство России и лично Владимира Путина. «Разведданные, которые я видел, дают мне большую уверенность, что русские осуществили кибератаки как на Национальный комитет Демократической партии, так и на Джона Подесту», — заявил Барак Обама, добавив, что «это случилось на самом высоком уровне» и вообще, «не так много происходит в России без Владимира Путина».

Российский президент ранее уже комментировал обвинения в кибератаках с целью «повлиять на выборы», которые звучали от должностных лиц США. Выступая на Валдайском форуме 22 октября, Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты — не «банановая страна», и невозможно изменить выбор американского народа при помощи внешнего воздействия.