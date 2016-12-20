Нью-Йорк, США, 21 декабря, 2016, 02:48 — ИА Регнум. К моменту окончания торгов промышленный индекс Dow Jones обновил исторический максимум и «застыл» в нескольких пунктах от символической отметки в 20 000 пунктов, передает Associated Press 21 декабря.

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Рост индекса Dow Jones за день составил 91,56 пункта (0,4%), до 19 974,62. Другие индексы фондового рынка США также выросли — S&P 500 вырос на 8,23 пункта (0,4%), до 2270,76. Композитный Nasdaq вырос на 26,50 пункта (0,5%), до 5483,94.

День был отмечен сильным ростом компаний сферы услуг и торговли, а также банков. Максимальный рост на торгах показали акции интернет-туроператора Trip Advisor (5%), акции автоторговой компании Carmax (6,1%), авиакомпаний Carnival (2,3%) и Royal Carribean (3,4%). Но главным источником роста стали банки: акции Regions Financial выросли на $0,3 (2,1%), до $14,58, акции Citigroup выросли на $1,14 (1,9%), до $60,80.

Нефть и доллар также продолжают расти. Стоимость барреля нефти марки Brent к окончанию торгов составила $55,35, евро упал по отношению к доллару с $1,0377 до $1,0404.

Как сообщало ИА REGNUM, рост американского фондового рынка продолжается с момента победы Дональда Трампа на выборах 8 ноября, воспринятой американским национальным бизнесом крайне оптимистично. Промышленный индекс Dow Jones еще в прошлом месяце преодолел «столетний» максимум в 19 000 пунктов, американская валюта торгуется на уровне 14-летних максимумов.