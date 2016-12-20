Рим, 21 декабря, 2016, 01:58 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти Андрея Карлова у здания МИДа в Москве

В Италии обеспокоены тем, что убийство Чрезвычайного и Полномочного посла России в Турции Андрея Карлова может стать прецедентом для третьей мировой войны. Журналист итальянской газеты Il Corriere della Sera Антонио Феррари пишет, что в эпоху социальных сетей, где клевета (возможно, дочь позорной лжи) является гораздо более эффективной, чем преступление с применением огнестрельного оружия, то, что произошло в Анкаре с послом России возвращает нас к историям прошлого. Первая мысль о Гаврило Принципе, который убил австрийского эрцгерцога в Сараево. Это убийство вызвало начало Первой мировой войны.

Убийство посла России в Турции Андрея Карлова, дипломата наивысшего ранга, невероятно даже в его динамике, — потрясен автор статьи. Дипломат великой дружественной страны России приехал, чтобы представить фотовыставку. Рутинная работа, потому что через фотографии турки хотели показать как, на самом деле, они видят Россию. Карлов говорил в спокойной и безопасной обстановке. У него были телохранители, выбранные с большим вниманием к важным людям, и за ним был 22-летний молодой человек в костюме и галстуке, он телохранитель, которого никто не посмел остановить. Посол России говорит и 22-летний полицейский наблюдает. Потом достает пистолет, стреляет в воздух, выкрикивая «Месть за Алеппо», потом стреляет и убивает. Сцена из фильма. Тем не менее, как подчеркивает автор, сегодня, в драматическом контексте Ближнего Востока, слишком многие наблюдатели отказываются понимать (из-за поверхностности, радикализма французских гостиных или невежества), что убийство посла — это сигнал очень серьезной тревоги. Предположения о мотивах убийства, по мнению Феррари, только два: либо президент Реджеп Эрдоган уже не в состоянии контролировать своих сподвижников; или экстремально-исламистский яд, который он высвободил с щедростью и внедрил в свой народ, стал разъедать и его планы тоже.

Автор статьи уверен, что слишком долго президент Турции вел двуличную политику «и нашим, и вашим». Эрдоган, нравится это или нет, станцевал на Титанике неоднозначности. Он поддержал сирийских джихадистов, самых экстремальных, начиная с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сделал бизнес с головорезами, воспользовался молчанием НАТО, использовал западную нерешительность, изобрел переворот, и теперь платит дорогую цену за это свое позорное двуличное поведение. В конце статьи прямое обращение к президенту Турции: «Пожалуйста, Эрдоган, не говори нам, что полицейский — телохранитель рядом с послом России вышел из-под контроля. Не пытайся обвести нас вокруг пальца».