Вашингтон, 21 декабря, 2016, 01:40 — ИА Регнум. Уходящий президент США Барак Обама наложил запрет на разработку новых нефтегазовых месторождений на принадлежащих Соединённым Штатам участках в Атлантическом океане и Арктике, передаёт Washington Examiner.

А. Краснов Национальный парк «Русская Арктика» Новая Земля, мыс Желания

Ограничение распространяется на месторождения в Атлантическом океане, Чукотском море и море Бофорта к северу от Аляски. Сообщается, что решение принято Белым домом совместно с властями Канады. Аналогичный запрет введён в отношении месторождений во всех канадских арктических водах.

Свои действия власти двух стран объясняют экологической необходимостью, связанной с риском разлития нефти в указанном регионе «даже при соблюдении самых высоких стандартов безопасности».

В заявлении уточняется, что решение о запрете должно будет пересматриваться раз в пять лет, при этом возможность его досрочной отмены законом не предусмотрена. Будущий глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявлял о намерении снять ограничения на разведку нефти на федеральных землях и обещал отменить ожидавшееся решение администрации Барака Обамы, назвав его «чрезмерным».

Вопрос об отмене запрета новой администрации США предстоит решать в суде и этот процесс может затянуться на годы.