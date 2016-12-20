Лондон, 21 декабря, 2016, 01:33 — ИА Регнум. Полиция Великобритании перекрыла дороги к Букингемскому дворцу и взяла правительственный квартал под усиленную охрану в связи с повышенной террористической опасностью, сообщает Associated Press 21 декабря.

Королевская Гвардия

По информации, предоставленной полицейскими, повышенные меры предосторожности связаны с возможностью нападений террористов после инцидента в Берлине, где в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки погибли 12 человек.

Уровень террористической опасности в Великобритании оценивается как «тяжелый», особые меры вводятся на ближайшие три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с террористической атакой в Берлине 19 декабря, ответственность за которую взяло на себя «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), во многих странах Евросоюза были введены меры повышенной антитеррористической безопасности. Сообщалось об увеличении патрулей полиции в местах массового скопления людей и усилении охраны в Германии, Франции, Бельгии, Польше, Чехии и странах Прибалтики.