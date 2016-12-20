Нью-Йорк, США, 21 декабря, 2016, 01:14 — ИА Регнум. Организация объединенных наций «выражает беспокойство» в связи с резким ростом населения на территории Палестинской автономии, передает Associated Press 21 декабря.

Photo RNW.org Палестинские дети

По словам Андерса Томсена, представителя фонда ООН по народонаселению, шквальный рост численности населения в совокупности с блокадой и неурегулированным гражданским конфликтом на территории Палестинской автономии может привести к тому, что Сектор Газа станет территорией с самым большим процентом безработных на планете. А это, в свою очередь, не только источник гуманитарного кризиса, но и питательная среда для терроризма и экстремизма.

«Если тренд продолжится… это будет среда, готовая для радикализации и конфликтов», — считает Томсен.

Согласно прогнозу ООН, численность населения на палестинских территориях может вырасти в два раза, до 9,5 млн человек к 2050 году. К 2030 году на палестинских территориях потребуется не менее 1 млн новых рабочих мест, только для того, чтобы удержать безработицу на сегодняшнем уровне — сейчас число безработных составляет 43% в Секторе Газа и 18% на Западном берегу реки Иордан.

В настоящее время около трех миллионов палестинцев живут на Западном берегу, и почти два миллиона живут в Секторе Газа на побережье Средиземного моря. Мирные переговоры между Израилем и Палестиной в очередной раз зашли в результате роста насилия, которое больше года продолжается с обеих сторон на территории Палестинской автономии.

Вопрос признания независимости Палестины много лет является инструментом политического давления на Израиль со стороны «международного сообщества» и, прежде всего, главных союзников — Соединенных Штатов. Главным сторонником «независимой Палестины» был и остается уходящий президент США Барак Обама.

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