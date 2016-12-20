Екатеринбург, 21 декабря, 2016, 01:06 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Boeing 767 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга, передаёт телеканал «Рен ТВ».

Vostokfotos.ru Шасси самолета

Сообщается, что во время разгона при взлёте экипаж самолёта применил экстренное торможение, после чего лайнер выкатился за пределы ВПП на несколько десятков метров.

По предварительным данным, причиной остановки взлёта стала обнаруженная неисправность в двигателе воздушного судна.

Самолёт должен был совершать рейс по маршруту «Екатеринбург — Пхукет». На его борту находились более 300 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.

Отмечается, что аэропорт «Кольцово» на данный момент закрыт.