Вашингтон, 21 декабря, 2016, 00:45 — ИА Регнум. Россия не значится в списке угроз для национальной безопасности США, которым намерена уделять приоритетное внимание администрация избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на соответствующий документ Пентагона.

Vince Alongi Флаг США

По информации издания, среди приоритетов будущей администрации в военной сфере числятся разработка стратегии противостояния террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), усиление и модернизация Вооружённых сил США и устранение бюджетных ограничений на эти цели, выработка комплексного подхода к обеспечению кибербезопасности, повышение эффективности работы Пентагона.

Как отмечает издание, аналитический документ был подготовлен в соответствии с рейтингом основных направлений политики в области безопасности будущей администрации США, при этом в нём «не содержится ни единого упоминания о России». Вместе с тем, в переходной команде Дональда Трампа подчеркнули, что составленный перечень на данный момент «не является исчерпывающим», а вопрос о том, входит ли Россия в число приоритетов в военной сфере, комментировать отказались.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в докладе американского Совета по международным отношениям главной угрозой для США в 2017 году была названа «намеренная либо непреднамеренная военная конфронтация между Россией и членами НАТО в результате агрессивного поведения России в Восточной Европе».

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