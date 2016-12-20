София, 21 декабря, 2016, 00:12 — ИА Регнум. Народное собрание Болгарии нынешнего созыва не в состоянии сформировать правительство. Об этом 20 декабря сообщил журналистам глава парламентской группы ГЕРБ Цветан Цветанов после встречи с представителями «Патриотического фронта» и «Реформаторского блока», на которой обсуждалась возможность составления нового кабинета в рамках третьего по счёту мандата, выданного президентом Росеном Плевнелиевым.

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«В течение 4−5 дней мы вели интенсивные переговоры, чтобы найти точки соприкосновения для формирования кабинета в рамках действующего парламента. Но существуют определённые разногласия, из-за которых мы не в состоянии прийти к договорённости», — приводит слова Цветана Цветанова агентство БГНЕС.

Сопредседатель «Реформаторского блока» Найден Зеленогорский подтвердил, что объединение не в состоянии реализовать вручённый президентом мандат, передаёт «Болгарское национальное радио». «Для нас стало очевидным, что в рамках действующего парламента мы не сможем достичь цели. Хочу всех заверить, что мы сделали всё возможное», — сообщил он.

В Болгарской социалистической партии (БСП), выдвинувшей кандидатом на президентских выборах Румена Радева, назвали неудачные попытки сформировать правительство в течение месяца «пустой тратой времени для Болгарии». Лидер социалистов Корнелия Нинова призвала президента Росена Плевнелиева скорейшим образом «приступить к назначению служебного правительства и идти к досрочным выборам». Наиболее подходящей датой их проведения БСП считает 26 марта, сообщает «Дарик».

Корнелия Нинова также дала понять, что избранный президент Румен Радев не будет предлагать кандидатуры служебных министров до своего вступления в должность 22 января. БСП в свою очередь «предложит министров, когда одержит победу на парламентских выборах», заявила она.

Эксперты не исключают, что уходящий президент не станет назначать служебный кабинет и правительство в отставке под руководством премьер-министра Бойко Борисова продолжит выполнять обязанности ещё в течение месяца.