Москва, 20 декабря, 2016, 23:52 — ИА Регнум. Спецприёмник для трудных подростков с опасным поведением в Канатчиковском проезде в Москве захвачен воспитанниками, сообщает «Лайф».

Цитата из к/ф «Республика ШКИД». Реж. Геннадий Полока. 1966. СССР Трудновоспитуемые подростки

По предварительной информации, вновь прибывшие в учреждение несовершеннолетние не согласились с требованием сотрудников учреждения выложить для досмотра личные вещи, устроили бунт, а затем забаррикадировались в здании спецприемника в Канатчиковском проезде.

На место происшествия были стянуты дополнительные силы полиции. После переговоров малолетние нарушители разобрали свои баррикады и сдались. Проводится расследование обстоятельств и причин происшествия.