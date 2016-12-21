Ставрополь, 21 декабря, 2016, 07:13 — ИА Регнум.



Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

В Ставропольском крае в восточных районах выявлены факты уничтожения пастбищ. Их распахивают и трансформируют в пашни.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона, в Левокумском районе глава фермерского хозяйства распахал участок земли на площади около 3,5 га. Фактически он уничтожил пастбище. Тем самым фермер нарушил Федеральные законы «Об охране окружающей среды», «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Земельный кодекс Российской Федерации, а также Правила трансформации сельскохозяйственных угодий на территории Ставропольского края.

В отношении фермера возбуждены дела о нарушении правил трансформации сельскохозяйственных угодий, а также самовольное занятие земельного участка. Кроме того, в суд направлено исковое заявление о признании незаконным действий главы фермерского хозяйства по распашке пастбищ.

Накануне по подобному делу вынес решение суд апелляционной инстанции. Он подтвердил решение районного суда и обязал главу крестьянского (фермерского) хозяйства Арзгирского района, также уничтожившего пастбище, разработать проект рекультивации (восстановления) нарушенных земель.

Суд посчитал, что распашка сельскохозяйственных угодий приводит к существенному снижению плодородия данной категории земель и ухудшению экологической обстановки. Согласно Земельному кодексу РФ сельскохозяйственные угодья подлежат особой охране. Собственники обязаны использовать их в соответствии с их целевым назначением.