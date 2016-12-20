Иркутск, 20 декабря, 2016, 22:50 — ИА Регнум. В Иркутской области по делу об отравлении спиртосодержащим средством «Боярышник» задержаны девять человек, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Sledcom.ru «Боярышник»

Среди задержанных — предприниматели и их сотрудники, занимавшиеся продажей ядовитого «Боярышника» на иркутских рынках. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

В ходе расследования этого уголовного дела проведено 11 обысков и около 100 осмотров, назначено несколько десятков судебно-медицинских, химических и технических экспертиз.

После гибели от ядовитой спиртосодержащей жидкости нескольких десятков жителей Иркутска полицейские нашли время проверить около 1,5 тысяч торговых предприятий и смогли изъять более 6,5 тысяч литров нелегальной спиртосодержащей жидкости.

Напомним, еще вечером 19 декабря было известно о 41 погибшем в результате отравления «Боярышником». Однако, по последним данным, количество жертв выросло до 53.