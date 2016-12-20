Гроб с телом посла Андрея Карлова доставлен в Москву
Москва, 20 декабря, 2016, 22:40 — ИА Регнум. В Москву прибыл самолет с телом убитого посла России в Турции Андрея Карлова.
Спецборт Ту-154 совершил посадку в аэропорту «Внуково». Самолет встречали министры иностранных дел России и Турции — Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.
Солдаты Преображенского полка вынесли из самолета гроб с телом Карлова, накрытый российский флагом. Чавушоглу и Лавров поднялись на борт самолета, чтобы помочь спуститься по трапу вдове и матери убитого посла Карлова.
После церемонии прощания гроб погрузили в катафалк, который отправился в Москву. Над зданием правительственного терминала аэропорта приспущены национальные флаги.
Напомним, Андрей Карлов был убит в Анкаре. Бывший сотрудник полицейского спецназа Турции застрелил посла на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в Анкаре.