Москва, 20 декабря, 2016, 22:25 — ИА Регнум. По инициативе американской стороны 20 декабря состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Государственным секретарем США Дж. Керри, сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства.

ИА REGNUM Керри

Госсекретарь США выразил главе МИД России соболезнования по поводу убийства посла России в Турции Андрея Карлова.

В ходе разговора обсуждалась ситуация в Сирии и ход эвакуации мирных жителей и выход боевиков из восточных районов города Алеппо, а также межсирийский переговорный процесс.

Сергей Лавров кратко проинформировал Джона Керри об итогах встречи в Москве министров иностранных дел России, Ирана и Турции.

Глава российского МИД обратил внимание своего собеседника на перспективу соглашения между правительством Сирии и представителями сирийской вооруженной оппозиции, а также на предложение руководства Казахстана организовать в Астане переговоры враждующих сторон.

Это может стимулировать ускорение межсирийского диалога под эгидой ООН в Женеве, вот уже долгое время остающегося в тупике.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о перспективах палестино-израильского урегулирования и о выполнении совместного плана действий по вопросу иранской ядерной программы.