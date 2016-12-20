Алеппо, Сирия, 20 декабря, 2016, 21:57 — ИА Регнум. В Алеппо, в христианском квартале Азизия, во время празднования Рождества и освобождения города прогремел сильный взрыв, сообщают «Известия».

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Уточняется, что жители города вышли на улицы чтобы под музыку отпраздновать наступление Рождества и освобождение города от террористов. Взрыв произошел в нескольких десятках метров от скопления людей.

По предварительным данным, от взрыва никто не пострадал.

Напомним, 16 декабря Российский Центр примирения враждующих сторон сообщил, что подразделения сирийской армии завершили военную операцию по освобождению восточных районов города Алеппо от боевиков незаконных вооруженных формирований.