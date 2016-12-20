Липецк, 20 декабря, 2016, 21:50 — ИА Регнум. В школах Липецка с 20 по 31 декабря введен карантин из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учащихся. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, заболели более 20% школьников.

Цитата из к/ф «Чук и Гек». реж. Иван Лукинский. 1953. СССР Зимняя сказка

Постановление о приостановке занятий подписал главный государственный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев. Распоряжение направлено во все школы города. При этом карантин не скажется зимних каникулах — школьники будут отдыхать столько, сколько положено. Но новогодних елок в образовательных учреждениях они лишатся, так на массовых мероприятиях риск заразиться возрастает.

За прошедшую неделю в области зарегистрировано 8526 случаев гриппа и ОРВИ. Эпидпорог превышен в 1,5 раза, при этом большинство случаев в регионе зарегистрированы среди жителей Липецка — 6026. Для снижения заболеваемости в областном центре запрещено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий с участием детей, есть ограничения и для взрослых. В магазинах, больницах, поликлиниках и других общественных местах для работников введен «масочный» режим.