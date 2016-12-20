Санкт-Петербург, 20 декабря, 2016, 21:38 — ИА Регнум. Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге превышен незначительно. Заболеваемость в Ленинградской области находится существенно ниже порогового значения во всех возрастных группах. Об этом сегодня, 20 декабря, ИА REGNUM сообщили в пресс-службах городского и областного Роспотребнадзора.

Татьяна Лившиц. На ночном дежурстве (фрагмент). 1975

С 12 по 18 декабря в Петербурге зарегистрировали 52,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ и гриппом, включая 34,6 тысячи случаев среди детей. Еженедельный эпидемический порог заболеваемости по совокупному населению превышен на 15%, сообщают СМИ со ссылкой на начальника отдела мониторинга иммунизации населения городской инфекционной больницы им. Боткина Олега Паркова. Самое значительное превышение эпидпорога наблюдается среди детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Госпитализация в больницы, по данным больницы им. Боткина, потребовалась 969 петербуржцам. За минувшую неделю в медучреждение попали 322 пациента с ОРВИ и гриппом, что на 100 человек больше, чем неделей ранее.

По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов в этиологической структуре заболеваний преобладают вирусы негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и др.), сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу.

По информации больницы им. Боткина, в городе также регистрируются лабораторно подтвержденные случаи гриппа, в том числе типа В, типа А H1N1 («свиной») и А H3N2.

По состоянию на 19 декабря в Петербурге было привито более 2,1 млн человек (41,4% от численности населения), из них более 308 тысяч детей.

По данным эпидемиологического мониторинга Роспотребнадзора по Ленобласти, заболеваемость гриппом и ОРВИ находится в 47-м регионе существенно ниже порогового значения во всех возрастных группах — от 44,2% до 57,5%.

За 50-ю неделю 2016 года зарегистрировано 9385 случаев заболеваний ОРВИ, госпитализировано 128 человек, из которых 87 — дети. Некоторый рост заболеваемости отмечен по сравнению с предыдущей неделей, в среднем на 9−10%. Напомним, что против гриппа в Ленобласти привиты 696 694 человек.

Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорога по гриппу и ОРВИ в Калининградской и Псковской областях. Так, в Калининградской области показатель заболеваемости по совокупному населению превысил пороговый уровень на 22,2%, в Псковской области — почти на 5%.